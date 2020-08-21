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Mersin Üniversitesi 'akraba kayırmacılığı' iddialarını yalanladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ), kuruma yapılan bütün atamaların Yükseköğretim ve Devlet Memurları Kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi
 21 Ağustos 2020 13:25
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Mersin Üniversitesi 'akraba kayırmacılığı' iddialarını yalanladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ), kuruma yapılan bütün atamaların Yükseköğretim ve Devlet Memurları Kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

MEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında üniversitenin kurumsal kimliğine ve yöneticilerine yönelik doğru olmayan bilgiler yer aldığı belirtildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, konuyla ilgili soru önergesi verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde yapılan bütün atamalar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bütün gerekliliklerine uyularak yapılmıştır. Habere konu olan atamaların tamamında yüzlerce müracaat olduğu gibi yapılan atamalar sonrası üniversitemize karşı herhangi bir hukuki itiraz da yöneltilmemiştir. Tüm bunlarla birlikte basına konu olan önergenin sahibi Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Yapılan bu bilgilendirme sonrasında verilen önergeyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Başarır, " "Bir kadın doğum uzmanının Denizcilik Fakültesinde dekan olarak atanması, Ziraat Fakültesi mezununun Makine Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Kadın Doğum Uzmanı Denizcilik Fakültesi'nde

Konu ile ilgili açıklama yapan Başarır, üniversitelerin bilim yuvası olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: Mersin Üniversitesi yöneticileri, öğrencilerine kaliteli öğretim vermekten ziyade eşimi, dostumu, akrabamı nasıl üniversitede çalıştırabilirim telaşına düşmüşlerdir. Sadece akraba yerleştirmesi değil aynı zamanda uzmanlıkları dışındaki yerlere yapılan atamalar burada verilen öğretimin kalitesini gözler önüne sermektedir.

Bir kadın doğum uzmanının Denizcilik Fakültesinde dekan olarak atanması, Ziraat Fakültesi mezununun Makine Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapması anlaşılır gibi değil.

Sonu gelmeyen eş doş akraba torpil listesi

CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemi ile verdiği önergesinde konuya ilişkin şu iddialarda bulundu:

Seçim bölgemde bulunan Mersin Üniversitesi'nde Rektör Ahmet Çamsarı, yeğeni Sena Karakuş'u Eğitim Fakültesi'ne, Sena Karakuş'un eşi İsmail Karakuş'u Türkçe Öğretimi Arş. Merkezi'ne diğer yeğeni mühendis Emre İnanç'ı yapı işleri daire başkanlığına atamıştır.

Rektör Yardımcısı Ali Kaya, yeğeni Öğr. Gör. Erhan Kaya'yı Tarsus Meslek Yüksek Okulu'nda, Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, oğlu Can Yağcı'yı araştırma görevlisi, Genel sekreter İsa Değirmenci, yeğenleri Filiz Değirmenci ve Süreyya Değirmenci'yi araştırma görevlisi, Yine Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erol Yaşar, yeğenleri Hanife Mevhibe Şen ve Beyza Kasap'ı, Rektör Danışmanı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Murat Yakar, yeğeni Aynur Yavuz'u, İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Murat Solmaz (Şoförlükten daire başkanlığına yükseldi), kızı Dürüye Solmaz'ı, yeğenleri Huriye Tan ve eşi M. Ali Tan'ı, baldızı Nihan Koç'u, üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirmişlerdir.

Eş akraba atamalarının dışında Mersin Üniversitesi'nde akıl dışı atamalar da yapılmıştır. Örneğin Kadın Doğum Uzmanı Prof.Dr.Faik Gürkan Yazıcı Denizcilik Fakültesi Dekanlığına atandı. Denizcilik Fakültesi'ne daha sonra Harita Mühendisi Prof. Dr. Murat Yakar atandı.

Doktor Öğretim Üyesi Yücel Uysa, 2016 yılında Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndan Yabancı Diller Yüksekokulu'na Müdür olarak atandı.

Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, 2018 yılının ilk ayında Fen - Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı'ndan Devlet Konservatuvarı Müdürü olarak atandı.

Makine Mühendisliği Bölümüne, Ziraat Fakültesi mezunu Doç. Dr. Bahadır Sayıncı 2018 yılında atandı ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne, Kimya mezunu Doç. Dr. Mehmet Çabuk 2019 yılında atandı.

Seçim bölgemde olan Mersin Üniversitesi Rektörü'nün ve idarecilerin yakın akrabalarını üniversite içerisinde çeşitli birimlere görevlendirilmesi ile oluşan kadrolaşma hakkında herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır? Yoksa Mersin Üniversite'sinin bir aile şirketi gibi yönetilmesine göz mü yumulacaktır?
Anadolu Ajansı
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