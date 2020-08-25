1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de

İstanbulPark, 13-15 Kasım'da Formula 1'e ev sahipliği yapacak.
 25 Ağustos 2020 14:04
Yazdır
Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de

İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak.

Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor
25 Ağustos 2020 13:13		 Yeni MHK Başkanı belli oldu
25 Ağustos 2020 13:10
Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif
24 Ağustos 2020 12:43		 Mehmet Demirkol beIN Sports'tan istifa etti
24 Ağustos 2020 10:53
Koronavirüse yakalandığını bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu tutuklandı
24 Ağustos 2020 08:09		 MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
20 Ağustos 2020 14:13
Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı
19 Ağustos 2020 15:18		 Jose Sosa Fenerbahçe'de
18 Ağustos 2020 13:21
Galatasaray'da yeni testler negatif
16 Ağustos 2020 12:53		 Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
15 Ağustos 2020 13:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - Bakan Dönmez: Giresun'da 2600 abonenin elektriği kesik15:04 - Sağlık Müdürlüğü'nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı14:58 - Bu ilde bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı14:53 - İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi14:52 - 8 çalışanda virüs çıktı, sosyal hizmet merkezi'ne takviye ekip geldi14:46 - e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
14:39 - Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu14:30 - Biden'e sessiz kalanların gündemi Fahrettin Altun14:27 - Yusufeli Barajı inşaatında virüs vakaları artınca yeni tedbirler alındı14:25 - Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı14:21 - Apartman bahçesinde 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu14:17 - 'Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak'
14:14 - Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı14:05 - İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?14:04 - Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de13:58 - Üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi13:52 - SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
13:43 - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
HDP'li Tuma Çelik'in Whatsapp mesajları ortaya çıktı!
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
300 Adıyaman cezaevi personeli il dışına nakil edilecek
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?
İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 1
serdar tatlı 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
giresun 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 3
spor yapmak 2
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 4
SON İLANLAR
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpşa Rektörlüğü 30 İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam