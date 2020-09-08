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İlaç ve tıbbi cihaz sektörü alacak sorununa çözüm istiyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Demir, ilaç ve tıbbi cihaz sektorunün kamu ve üniversiten hastanelerinden 18 milyar lirayı aşan alacağı icin tarafların masaya oturması gerektiğini belirtti.
 08 Eylül 2020 21:20
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İlaç ve tıbbi cihaz sektörü alacak sorununa çözüm istiyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, ilaç ve tıbbi cihaz sektorunün kamu ve üniversiten hastanelerinden 18 milyar lirayı aşan alacağı icin tarafların masaya oturması gerektiğini belirterek, sektörün acil ödeme beklediğini söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kamu hastanelerinden 14 ay, universite hastanelerinden ise 37 ayı asan surelerle alacaklarını tahsil edemediklerini ve bu nedenle kapanma noktasına geldiklerini ifade etti.

Medikal sektörünün Turkiye'nin saglık endustrisi alanında gelismesi ve guclu bir yere sahip olması icin gayret gosterdiğini dile getiren Demir, "Sektör, bu alanda her gecen gun ileri inovasyonlar gelistirerek dunya pazarlarındaki rekabet gucunu artırmakta. Bu caba neticesinde 2003'te yıllık toplam ihracatı 14 milyon dolar olan tıbbi cihaz sektorunun bugun ihracatı 700 milyon dolara ulasmıstır." dedi.

Demir, sektor temsilcilerinin, universite ve kamu hastanelerine sağladıkları urunlerin parasını zamanında alamadıgı icin kurumların hizmet ve urun ihtiyaclarını karsılayamaz noktaya geldiklerine dikkati çekti.

"Alacak tutarı 18 milyar lirayı aştı"

Demir, şu bilgileri verdi:

"İlac ve tıbbi cihaz sektorunun, kamu hastanelerinden 10 milyar 100 milyon lira, üniversite hastanelerinden 8 milyar 100 milyon lira olmak uzere, 18 milyar 200 milyon lira alacagı bulunuyor. Odemelerini alamayan sektor mensupları, devletine karsı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirerek, tahsil edemedigi alacagının, KDV'si basta olmak uzere, tum vergilerini aksatmadan ödüyor. Bu odemeleri yaparken banka kredisi kullanmakta, borclanmak suretiyle yukumluluklerini yerine getiriyorlar. Bu kısır donguyle suruklenen sektor mensuplarının borcu artmakta ve ticari surdurulebilirligini kaybetmekte. Sektorumuze yonelik acil eylem planı uygulamasının yururluge konulmaması, makul cozume bir an once islerlik kazandırılamaması durumunda, bir cok sirket kapısına kilit vuracak."

"Sektör üzerine düşeni yapmaya hazır"

Demir, sorunun cozume kavusturulması açısından sektorun üzerine duseni yapmaya hazır olduğunu belirterek, konunun acilen gorusülerek islerligi ve surdurulebilirligi olan bir odemeler direktifinin uygulamaya konulmasını istedi. Demir, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Alacaklar icin taraflar masaya oturmalı, bu alanda sektör acil ödeme bekliyor. Ödeme sorununun cozumu icin, uzun suredir odemelerini alamayan sektorumuz alacaklarının tercihen bir defada odenmesi, planlama ihtiyacı duyulması halinde taraflarca mutabakat saglanacak belli vadelerde ongorulen sure esasına gore (birer aylık vadelerde toplam 6 ay icinde tamamlanması) yapılmasının kabul edilebilir olacagı, her ne sekilde olursa olsun, odemelerde kesintiye gidilmesinin teklif edilmesi ya da kesinti yapılmasının adil bir uygulama olmayacagı, planlanan sure ve sekilde odemelerin yapılmayarak aksatılması halinde faiz uygulamasının ongorulmesinin adil olacagı, ödemeler sorununun Avrupa Birligi odemeler direktifine uygun dizayn edilerek, aynı noktaya donulmemesini saglayacak duzenlemelerin hayata gecirilmesinin yerinde oldugunu degerlendirmekteyiz."
Anadolu Ajansı
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