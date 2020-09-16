Altı dilde hainlik: FETÖ'nün gerçek yüzü
|16 Eylül 2020 06:40
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Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülke hala FETÖ'ye kalkan olurken, Türkiye terör örgütünün gerçek yüzünü dünyaya anlatacak. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı FETÖ kitabı 6 dile çevrildi. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça'ya çevrilen kitapla FETÖ'nün gerçek yüzü dünya kamuoyuna tüm açıklığıyla anlatılacak.
Kitapta örgütün tarihçesi, ideolojik yapısı ve hedefleri, teşkilatlanma modeli ve hareket tarzı yer aldı. FETÖ'nün tüm ülkeler için büyük tehdit olduğuna dikkat çekilen kitapta, "FETÖ, dini istismar ederek İslam'la alakası olmayan yeni bir siyasi, ekonomik ve toplumsal düzen kurmayı amaçlayan yasadışı bir yapılanmadır" ifadelerine yer verildi. Örgütün suikast, kumpas ve casusluk faaliyetlerine de dikkat çekilen kitapta, "Baskı, şantaj, tehdit, suikast, kumpas, casusluk, kara para aklama, yargı gücünü çıkarı için kullanma gibi pek çok suç teşkil eden faaliyet yürüten FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde daha da ileri giderek milletimizin egemenlik haklarına, demokrasimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine doğrudan ve açıktan bir saldırı gerçekleştirmiştir" denildi.
FETÖ'nün yapısı, yöntemleri ve faaliyetlerine ilişkin somut bilgilerin yer aldığı kitap yabancı muhataplara verilecek.
Osman Özgan
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