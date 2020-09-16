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Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
Sosyal medyada bir kadın, Batman'da Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in intihar etmesi ile Sakarya'da mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar'da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven bir video paylaştı
|16 Eylül 2020 08:21
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Sosyal medyada bir kadın, Batman'da Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er'in intihar etmesi ile Sakarya'da mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar'da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven bir video paylaştı.
Videoda dans ederek ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan kadının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. "ırkçıkadıntutuklansın" etiketini kullanan sosyal medya kullanıcıları, kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.
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