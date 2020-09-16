İzmirli Ergin'in cezasını, Yozgatlı Ergin çekecek
|16 Eylül 2020 08:55
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar'daki bir adreste 11 Mart 2015'te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. İşyeri sahibi Ergin Darğın hakkında tutanak tutan polisler, kaçak sigara satışı yapan Ergin Darğın'ın TC kimlik numarası yerine, hiç İzmir'de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan'daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Ergin Darğın'ın kimlik bilgilerini girdi.
DURUŞMAYA KATILIP SAVUNMA YAPTI
Yapılan soruşturma sonucunda İzmirli Ergin Darğın hakkında 'kaçakçılık' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede de Yozgatlı Ergin Darğın'ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazıldı. İddianamede adres olarak ise İzmirli Ergin Darğın'ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın hakkında açılan davaya katılarak savunma da yaptı. İzmirli Darğın savunmasında, o tarihte İzmir'e yeni geldiğini işsiz olup hediyelik eşya dükkanın açtığını fakat yeterli para kazanmadığını, bir kişinin kendisine sigara satışından para kazanmayı önerdiğini, yaptığından pişman olduğunu belirtti. Mahkeme ilk duruşmada 'kaçakçılık kanuna muhalefet' suçundan İzmirli Darğın'a 17 Eylül 2015 tarihinde, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti.
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