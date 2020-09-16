1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmirli Ergin'in cezasını, Yozgatlı Ergin çekecek

Yozgatlı Ergin Darğın, isim benzerliği ve polisin yanlış kimlik tespiti nedeniyle hiç ilgisinin olmadığı bir kaçakçılık davasının tarafı haline geldi. Darğın, evine gelen tebligat sonucu hiç gitmediği İzmir'de yargılandığını öğrendi.
 16 Eylül 2020 08:55
Yazdır
İzmirli Ergin'in cezasını, Yozgatlı Ergin çekecek

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar'daki bir adreste 11 Mart 2015'te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. İşyeri sahibi Ergin Darğın hakkında tutanak tutan polisler, kaçak sigara satışı yapan Ergin Darğın'ın TC kimlik numarası yerine, hiç İzmir'de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan'daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Ergin Darğın'ın kimlik bilgilerini girdi.

DURUŞMAYA KATILIP SAVUNMA YAPTI

Yapılan soruşturma sonucunda İzmirli Ergin Darğın hakkında 'kaçakçılık' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede de Yozgatlı Ergin Darğın'ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazıldı. İddianamede adres olarak ise İzmirli Ergin Darğın'ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın hakkında açılan davaya katılarak savunma da yaptı. İzmirli Darğın savunmasında, o tarihte İzmir'e yeni geldiğini işsiz olup hediyelik eşya dükkanın açtığını fakat yeterli para kazanmadığını, bir kişinin kendisine sigara satışından para kazanmayı önerdiğini, yaptığından pişman olduğunu belirtti. Mahkeme ilk duruşmada 'kaçakçılık kanuna muhalefet' suçundan İzmirli Darğın'a 17 Eylül 2015 tarihinde, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı
16 Eylül 2020 10:13		 Bilim Kurulu bugün toplanıyor
16 Eylül 2020 09:38
Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi
16 Eylül 2020 09:27		 Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
16 Eylül 2020 09:19
TCDD açıkladı: Söğütlüçeşme AVM olmayacak
16 Eylül 2020 08:53		 İlçe özel toplu taşıma araçları Ankarakart'a geçecek
15 Eylül 2020 23:58
Muğla Büyükşehir Belediyesine 442 bin lira para cezası
15 Eylül 2020 23:06		 İki ilimizde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması
15 Eylül 2020 22:29
Bu ilde kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı
15 Eylül 2020 22:20		 OGM'den Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek
15 Eylül 2020 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:17 - Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı10:13 - Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı10:12 - Umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak10:11 - Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
10:10 - Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi10:01 - KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!10:00 - Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti09:54 - Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak09:51 - Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!09:48 - Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı
09:46 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:30 - Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı09:27 - Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi09:20 - 17 yıllık işkence
09:19 - Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
Uzmanlar uyardı: Linke tıklarsanız çarpılırsınız!
İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
Sağlık turizminde 12 ile özel proje
Konya'da alkollü kadının çarptığı kız hayatını kaybetti
Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.09.2020 süleyman soylu'nun açıklamaları 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
reymenin corona virüse yakalandığına dair açıklama yapması 2
masumlar apartmanı 2
psikiyatri dizileri 2
Traktör tekerli motosiklet 1
ali babacan 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
corona sebebiyle oluşan akraba küslükleri 3
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam