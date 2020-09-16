Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılıyor
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.
|16 Eylül 2020 14:33
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korona virüs salgınında yaşanan vak'a artışları nedeni ile önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Cumadan itibaren 3 hafta boyunca kapalı kalacağı belirtildi.
Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugüne kadar 9 bin 166 kişide korona virüs tespit edilirken, bin 32 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
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