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Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.
 16 Eylül 2020 14:33
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Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korona virüs salgınında yaşanan vak'a artışları nedeni ile önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Cumadan itibaren 3 hafta boyunca kapalı kalacağı belirtildi.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugüne kadar 9 bin 166 kişide korona virüs tespit edilirken, bin 32 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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