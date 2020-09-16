1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek
 16 Eylül 2020 15:44
Yazdır
YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
15 Eylül 2020 10:05		 2020 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
14 Eylül 2020 14:37
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
11 Eylül 2020 11:32		 KPSS Lisans Sınavı için açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı
10 Eylül 2020 15:15
Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı
10 Eylül 2020 14:21		 İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu
10 Eylül 2020 13:28
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
10 Eylül 2020 12:36		 ÖSYM, 2020 KPSS soru ve cevaplarını, ne zaman yayınlayacağını açıkladı
10 Eylül 2020 11:15
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
10 Eylül 2020 09:55		 ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
09 Eylül 2020 13:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:24 - Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak17:22 - Dolar 7,50 TL barajını geçti17:19 - Halil Sezai yeniden ifadeye çağırıldı17:16 - ABD'de virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti17:14 - Konuta yatırım yapanlar kazandı17:13 - 100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi
17:10 - Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Akova en çok korkulan soruya yanıt verdi17:04 - İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi16:56 - Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı16:46 - İki ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı16:37 - Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı16:36 - Çok programlı anadolu lisesine ilk kadın müdür
16:32 - RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler cezası16:23 - Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi16:15 - Sahili birbirine katan virüslü kadın psikolojik tedavi görecek16:13 - Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs kurbanı16:12 - Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
16:08 - Dayak olayı sonrası Halil Sezai'den ilk açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
Bakanlık ifşa etti... Bunlar da çaya boya katanlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 4
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 3
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
gözümden kaçtı 1
ali babacan 1
10 aralık hareketi 1
esnek çalışma 4
masterchef 3
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
denver nuggets 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam