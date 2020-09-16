İntihar eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
|16 Eylül 2020 23:01
|Yazdır
Beylik tabancasıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa (35), bilinmeyen bir nedenle evinde kendisine ait beylik tabancasıyla intihar etti. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılboğa'nın cenazesi Ağrı'daki otopsinin ardından memleketi Adıyaman'a gönderildi. Cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii getirilen Yılboğa için tören düzenlendi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, askeri personeller, Yılboğa'nın yakınlarıyla ve sevenleri katıldı. Düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yılboğa'nın cenazesi yeni mezarlıkta toprağa verildi.
Mehmet Yılboğa'nın yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüse yakalanan Ak Partili eski vekil vefat etti
16 Eylül 2020 23:39
|'Gencecik insanların nefeslerinin daraldığını görüyoruz'
16 Eylül 2020 22:56
|Uzman Çavuş kızının tabutunu bile omuzlayamadı
16 Eylül 2020 22:53
|Yetiştirdikleri tıbbi aromatik bitkiler kadınlara kazanç oldu
16 Eylül 2020 19:46
|'65 yaş altı kronik hastalar da zatürre aşısı yaptırmalı'
16 Eylül 2020 19:22
|Merdiven altı maskelere dikkat: Kanserojen madde içerebilir
16 Eylül 2020 18:55
|Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüse yenildi
16 Eylül 2020 18:31
|Öğretim görevlisi Maskeli Şebnem'in son isteği yerine getirildi, bir ilçe uğurlamaya geldi
16 Eylül 2020 17:50
|İlk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi
16 Eylül 2020 17:04
|Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim' çağrısı
16 Eylül 2020 16:56