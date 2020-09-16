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İYİ Partili Vekil'den İmamoğlu'na çağrı: Bu yanlışı düzeltin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, İBB Emlak Müdürlüğü'nün salgın döneminde 3 ay kapalı olan Aksaray Yeraltı Çarşısı'ndaki işletmelerden kira tahsilinde ısrarcı olması nedeniyle esnafın mağdur olduğunu dile getirerek İmamoğlu'na "Lütfen bu yanlışı düzeltin." çağrısında bulundu.
 16 Eylül 2020 23:32
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İYİ Partili Vekil'den İmamoğlu'na çağrı: Bu yanlışı düzeltin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Aksaray Yeraltı Çarşısı'ndaki esnafın zor durumda olduğunu duyurdu.

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

Çelik, Emlak Müdürlüğü'nün salgın döneminde 3 ay kapalı kalan çarşı esnafından kira tahsil etmekte ısrarcı olduğu için çarşı esnafının mağdur olduğunu dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulundu.

"LÜTFEN BU YANLIŞI DÜZELTELİM"

Paylaşımında İBB Emlak Müdürlüğü'nün çarşı esnafına gönderdiği bilgi yazısına da yer veren Ahmet Çelik, "Sayın Ekrem İmamoğlu, salgın döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kiracılarından Aksaray Yeraltı Çarşısı iş yerleri 3 ay kapalı kaldığı halde Emlak Müdürlüğü iş yerlerinin kapalı kaldığı döneme ilişkin kira tahsilinde ısrar etmektedir. 150 iş yerinin mağdur olmaması için lütfen bu yanlışı düzeltelim." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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