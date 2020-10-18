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Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren genç intihar etti
Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren genç, aynı silahla intihar etti
|18 Ekim 2020 06:41
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Esenler'de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren genç, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kız hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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