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Nikah memuru, mesleğine kızının nikahını kıyarak veda etti

>Mersin'in Mezitli ilçesinde, nikah memuru Yasemin Öztürk, meslek hayatının son gününde kızının nikahını kıyarak emekliye ayrıldı.
 18 Ekim 2020 16:07
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Nikah memuru, mesleğine kızının nikahını kıyarak veda etti

Mersin'in Mezitli ilçesinde, nikah memuru Yasemin Öztürk, meslek hayatının son gününde kızının nikahını kıyarak emekliye ayrıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yüzlerce genç çiftin mutluluğuna ortak olan nikah memuru Öztürk, meslek hayatının son gününde kızının nikahını kıydı.

İlçede bir salonda düzenlenen nikah merasiminde, kızı İlayda Öztürk'ün, Danyel Doğru ile mutluluğa ilk adım attığı anlara şahitlik eden anne Öztürk, duygusal anlar yaşadı.

Kızının nikah defterini imzalayan Öztürk, meslek hayatına veda etti.

Genç çift, evlilik cüzdanlarını, nikaha katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın elinden aldı.

- "İki kızımın nikahını da görevimin son günlerinde kıydım"

Açıklamada görüşleri yer verilen Yasemin Öztürk, unutulmaz bir gün yaşadığını belirtti.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda gencin en özel günlerine şahitlik ettiğini aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar 5 binin üzerinde nikah kıydım. Çiftlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldum. İki kızımın nikahını da görevimin son günlerinde kıydım. 5 gün önce küçük kızımı, bugün de büyük kızımı evlendirdim. Hem duygulu hem de mutluluk verici bir olay. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum."

İlayda Öztürk de nikahta duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim için hayatımızın en mutlu günü olan nikah törenimiz, annem için çok daha farklı anlamlar içeriyor. Görevinin son gününde nikahımı kıydı ve emekliye ayrıldı. Aramızda yaptığımız espri gerçek oldu. Önce kardeşimin sonra da benim nikahımı kıyması çok ilginç bir tesadüf. Anneme daha önce evet diyerek söz vermiştim. Şimdi de resmi olarak söz vermiş oldum."
Anadolu Ajansı
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