Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Bakan Soylu açıkladı: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
|18 Ekim 2020 16:58
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Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Bakan Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" paylaşımında bulundu.
Pazar mesaisi devam❗Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
4️ terörist elde...
Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏
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