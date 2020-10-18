Sabri öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi

MANİSA'da fazla kiloları nedeniyle zorluklar yaşayan 31 yaşındaki Sabri Bozkurt, kullandığı bisikletiyle koronavirüs süresince şehirlerarası yolculuk yaparak 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi. 18 kilo vererek, 94 kiloya düşen Bozkurt, bisiklet sporu tavsiyesinde bulundu.

Şehzadeler ilçesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü'nde görevli rehberlik ve danışmanlık öğretmeni Sabri Bozkurt, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayınca, bir arkadaşının tavsiyesiyle bisikletle spor yapmaya başladı. Bozkurt, zamanla tutkusu haline gelen bisiklet sporuyla 2,5 senede 112 kilodan 94 kiloya düştü. Özellikle koronavirüs süresince 7 ayda 6 bin kilometre pedal çeviren Bozkurt, Gökdoğanlar Bisiklet Kulübü adında bir kulüp kurarak, grup üyeleriyle birlikte Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine gezi düzenliyor. Bozkurt, görev yaptığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne de haftanın iki günü bisikletiyle gidiyor.

Bisiklet tutkusunun 2,5 sene önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Bozkurt, "Genelde kilolarımla hep kendim savaşır haldeyim. Çok fazla bir kilom yok ama yine bana engel teşkil ettiğini düşündüm. 112 kilolara kadar dayanmıştım. Tekrardan spora başlamam gerektiğini düşündüm ve bisikletle bu işe tekrardan dönüş yaptım. Pandemi sürecinde 7 ayda yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdim" diye konuştu.

10 İL GEZDİ

Bozkurt, şöyle devam etti: "Manisa ve ilçelerinde, gezmediğimiz ve ayak basmadığımız yer kalmadı. Çevre illere de gittik. 17 bine yakın kilometre yaptık. İzmir, Balıkesir, Uşak, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Nevşehir, Afyon ve Bilecik'e gittik. Hemen hemen çevre illerin tamamını gezdik. Haftanın 2 günü muhakkak antrenman yapıyorum. En az 60 kilometre pedal çeviriyorum. Çocuğum olmasa her gün işe bisikletle gideceğim ama kreşe bıraktığım için otomobille gidiyorum. Eşimle değişmeli bıraktığımız haftanın iki günü işe bisikletle geliyorum."

Bisiklet sürmeye yeni başlayanlara tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Pandemi sürecinin en güzel sporlarından bir tanesi de benim için bisiklet. Neden? Genellikle bireysel, grup sürüşleri de olursa 2 metre kuralına uyuyoruz. Doğanın içindesiniz. Bisiklete binmenin yaşı yoktur. En küçük yaştan en büyük yaşlara kadar. Bizim kendi grubunuzda 60 yaşında arkadaşlarımız da var. 20 yaşlarında gençlerimizde var. 14 yaşlarında kardeşlerimiz de var. Kesinlikle ayrımımız yok. Antrenmanlarımızı sürekli hale getirirsek başaramayacağımız şey yok. Önemli olan birliktelik ve birlikte hareket etmek. Grup ruhunu oluşturmak. Sporun bisikletin birleştiriciliğinden faydalanabilmek" diye konuştu.