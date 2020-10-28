Üniversite, mevzuata aykırı ilanı iptal etti!
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, mevzuata aykırı sözleşmeli personel alımını iptal etti!
|28 Ekim 2020 10:07
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Memurlar.net olarak, dün gündeme getirdiğimiz mevzuata aykırı olarak getirdiğimiz sözleşmeli personel alım ilanı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından bugünkü Resmi Gazete'de iptal edildi.
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