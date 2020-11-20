Sokağa çıkma yasağı yarın gece başlıyor
Sokağa çıkma yasağına dair uygulama 20 Kasım Cumartesi (yarın) saat 20.00'den itibaren uygulanacak.
|20 Kasım 2020 13:20
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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve Pazar sabahı saat 10:00'da sona erecek. İkinci yasak ise Pazar akşam saat 20:00'de başlayacak, Pazartesi sabah 05:00'te sona erecek.
İşte ilgili Genelgenin sokağa çıkma yasağına dair bölümü (4. madde)
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