1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam edecek
 22 Kasım 2020 10:18
+Aa- Yazdır
Dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00--20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulaması dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan 'PCR' testi için fazla ücret alan kuruluşlara yaptırım
22 Kasım 2020 11:18		 MSB: Mehmetçik, Karabağ'da bir yıl görev yapacak
22 Kasım 2020 10:55
Valilikten 'okul onarım ihalelerinde usulsüzlük' iddialarına açıklama
22 Kasım 2020 10:52		 'Açıklanan tüm kısıtlama tedbirleri, yıl sonuna kadar geçerli'
22 Kasım 2020 10:12
3 kitabın, muzır neşriyat kapsamında olduğuna karar verildi
22 Kasım 2020 09:56		 Kısa çalışmada yeni dönem
22 Kasım 2020 08:51
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili bağlandı
22 Kasım 2020 06:41		 Sokağa çıkma yasağını ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler
22 Kasım 2020 06:20
Ambulans uçakla yurtdışından koronalı hasta getirmek yasaklandı
21 Kasım 2020 23:45		 Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak?
21 Kasım 2020 23:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor13:02 - Bu şehirde konut ve arsa fiyatları fırladı12:54 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak12:45 - 80 derece kolonya diye aldı, limon suyu çıktı12:38 - Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor12:36 - Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu
12:33 - KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak12:25 - KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz12:23 - Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor12:12 - Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti12:09 - Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı11:59 - Saati yanlış anlayınca sınava giremediler
11:52 - Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü11:48 - İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı11:45 - Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu11:38 - 5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü11:30 - Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
11:27 - FETÖ'nün akademik yapılanmadan sorumlu imamı: Şerif Ali Tekalan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defter tasdik ücreti 1
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
Çekirdek enflasyon 1
hiç 2
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 3
patent 1
Çorum müzesi 1
yoksulluk sınırı 1
franchise 1
Damga Vergisi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam