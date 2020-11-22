1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Abdullah Gedik, 18 yıldır memur olma hayali ile girdiği KPSS'de +9. denemesinde sınav heyecanına kızı Aleyna (19) ile oğlu Abdullah (17) Gedik ortak oldu
 22 Kasım 2020 17:15
+Aa- Yazdır
18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Abdullah Gedik (42), 18 yıldır memur olma hayali ile girdiği KPSS'de sınav heyecanını, 9. denemesinde kızı Aleyna (19) ile oğlu Abdullah (17) ilebirlikte yaşadı.

Meslek lisesi elektrik bölümünden 1996'da mezun olduktan sonra askere giden, ardından evlenip yuva kuran Gedik, yıllarca özel sektörde çalıştı.

Memur olma hayaliyle 2002 yılında kızı bir yaşındayken ilk kez KPSS sınavına giren ancak atanmak için yeterli puanı alamayan Gedik, mücadele azmini yitirmeyerek 18 yıldır sınavlara hazırlanıyor.

Bu süreçte kızı liseyi bitiren ve oğlu lise son sınıfta okuyan gedik, 9. denemesinde, sınav heyecanını bu kez kızı ve oğlu ile birlikte doğum gününde girdiği KPPS örtaöğretim sınavında yaşadı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde ayrı ayrı salonlarda girdikleri sınavda birlikte ter döken baba, kız ve oğul Gedik, yüksek puan alarak bir devlet kadrosuna atanmayı ümit ediyor.

- "Bugün yıl 2020, 18 yıldır sınavlara giriyorum"

Baba Gedik AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sektörde umduğunu bulamayınca devlet kadrosuna atanmak için 2002 yılında ortaöğretim düzeyinde KPSS sınavına hazırlanmaya karar verdiğini aktaran Gedik, şöyle konuştu:

"Geriye dönüp baktığım zaman 2002 yılından beri iki yılda bir ortaöğretim KPSS sınavı yapılıyor, bugün yıl 2020, 18 yıldır sınavlara giriyorum. Ancak bugüne kadar aldığım puanlar cazip puanlar değildi, puanlarım 61-65 arası seyrediyor. Yaş da ilerledi, gençler ve daha iyi eğitimli insanlar var, onlar 80-90 alırken dolayısıyla atanmak için bana sıra gelmiyor. Ha bu yıl ha bu sene belki daha iyi puan alabilirim düşüncesiyle 18 yıldır, bu dokuzuncu girişim, 2020 yılına kadar her defasında 'bu sene son' diye sınavlara girdim."

- İlk KPSS'ye girdiğinde 1 yaşında olan kızı ve oğlu ile birlikte sınava girdi

Gedik, ilk KPSS sınavına girdiğinde kızının 1 yaşında olduğunu bugünse 19 yaşında ve liseden mezun olduğunu, oğlunun ise 17 yaşında lise son sınıfta okuduğunu dile getirdi.

Bu yılki KPSS heyecanını birlikte ders çalışarak hazırlandığı kızı ve oğlu ile birlikte yaşandığını ve bugünün ayrıca doğum günü olduğunu vurgulayan Gedik, şöyle devam etti:

"Onları motive etmek, güç verebilmek adına bu yıl KPSS sınavına girdim. Her birimiz ayrı salonlarda, 2 saat 10 dakika sınavda yarıştık. Umarım ben, kızım, oğlum ve bugün Türkiye genelinde bütün kardeşlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın sınavı iyi geçmiştir, herkese başarılar diliyorum."

- "Sınava birlikte girmemiz bizleri mutlu etti"

Gedik'in kızı Aleyna ise babasının uzun yıllardır KPSS'den atanmak için vermiş olduğu mücadeleye şahitlik ettiğini aktardı.

Babasının sınav mücadelesinin kendilerine örnek olduğunu ve güç verdiğini belirten Gedik, "Sınavım öncelikle iyi geçti, bu başarımı da babama borçluyum. Bizimle beraber sınavlara hazırlandı 2 yıl boyunca, bize doğruyu da yanlışı da o gösterdi. Sınava birlikte girmemiz bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Gedik'in oğlu Abdullah ise 18 yıldır KPSS giren babalarının azmiyle kendilerine yol gösterdiğini aktararak, "2 yıldır babam ve kız kardeşim ile birlikte sınava hazırlanıyoruz, sınavım iyi geçti, eğer başarılı bir şekilde atanabilirsem bunu hakikaten babama borçlu olacağım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelen SMS ile şoke oldu: Ölüsünüz hattınız kapatılacak
22 Kasım 2020 17:28		 Gaziantep'te halka 'şifa paketi' dağıtılacak
22 Kasım 2020 17:18
Hemofili hastası doktor Ali mücadelesiyle 'umut' oluyor
22 Kasım 2020 16:17		 Polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu
22 Kasım 2020 16:11
Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
22 Kasım 2020 16:07		 Mutlulukları boylarından büyük
22 Kasım 2020 16:03
Türkiye'de sadece 3 tane var! Herkes hayran kalıyor
22 Kasım 2020 15:56		 Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
22 Kasım 2020 15:54
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
22 Kasım 2020 15:39		 Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı
22 Kasım 2020 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:20 - HAVELSAN yeni tip denizaltıların 'kalbini' tamamladı19:18 - Türkiye turizmde tatilcilere 'güven' aşıladı19:17 - 'Trakya'nın incisi' Kıyıköy 150 yabancı genci misafir edecek19:16 - 'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı19:11 - Döngel Şelalesi son bahar renkleriyle büyülüyor18:22 - Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı
18:20 - DSÖ'den koronavirüste üçüncü dalga uyarısı18:12 - Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem18:08 - MEB, ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı18:06 - Kurtulmuş: Demokrasi pazarda satılan bir mal değildir17:28 - Gelen SMS ile şoke oldu: Ölüsünüz hattınız kapatılacak17:21 - Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
17:18 - Gaziantep'te halka 'şifa paketi' dağıtılacak17:16 - Bakan Soylu: Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak17:15 - 18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocuklarıyla ter döktü16:59 - Depremzedelere yapılan konaklama merkezinde sona gelindi16:57 - Erdoğan: 9 bine yakın teröristi ülkelerine teslim ettik
16:53 - Yedigöller Milli Parkı yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
'Ak Parti döneminde 354 bin, İmamoğlu döneminde ise sıfır'
Erdoğan Arınç'a yüklendi: Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özsermaye 1
Standard and Poors 1
OPEC 1
offshore 1
murabaha 1
urmu dut 1
sübvansiyon 1
Mali Tablolar 1
maaş 1
Daraltıcı para politikası 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam