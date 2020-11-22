Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
|22 Kasım 2020 17:21
|+Aa- Yazdır
Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemleri tamamlandı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' figürü de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.
Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı. 1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.
İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlandı. Dev iskelenin kaldırılmasının ardından 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.
Öte yandan, vatandaşların camiye olan ziyaretleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
22 Kasım 2020 19:16
|Depremzedelere yapılan konaklama merkezinde sona gelindi
22 Kasım 2020 16:59
|Yasa dışı yayın yapan 272 internet sitesi erişime kapatıldı
22 Kasım 2020 15:26
|Yasağı ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL para cezası
22 Kasım 2020 15:08
|Huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evlerine 'korona' genelgesi
22 Kasım 2020 14:06
|Sağlık Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu
22 Kasım 2020 13:40
|Bakanlıktan 'PCR' testi için fazla ücret alan kuruluşlara yaptırım
22 Kasım 2020 11:18
|MSB: Mehmetçik, Karabağ'da bir yıl görev yapacak
22 Kasım 2020 10:55
|Valilikten 'okul onarım ihalelerinde usulsüzlük' iddialarına açıklama
22 Kasım 2020 10:52
|Dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
22 Kasım 2020 10:18