1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu: Pandemiye rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık

Bakan Kasapoğlu: "Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz"
 23 Kasım 2020 16:52
+Aa- Yazdır
Bakan Kasapoğlu: Pandemiye rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz." dedi.

Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Kasapoğlu, kardeşliğin, üretimin, dostluğun en güzel sembollerinden Kırıkkale'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, şehrin merkezinde Türkiye'nin en güzel gençlik merkezlerinden birinin çok kısa zamanda hizmete açıldığını vurgulayarak, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarını sundu.

Bu cennet vatanın atalardan bir emanet olduğunu, gençlerle bu emaneti daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bizler de inşallah bu emaneti hep birlikte en güzel seviyelere taşımanın, yarınlara güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Yarınların ve bugünlerin umudu gençlerimizle bu emaneti daha güçlü şekilde taşıma adına el birliği ile çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engel, hile ve kumpas bizleri yolumuzdan döndüremeyecek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü ve güçlü liderliğiyle Türkiye'nin 18 yılda çok ciddi mesafeler kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim inancımız ve çabamız 'iki günü eşit olan ziyandadır.' İşte bu çerçevede her günümüzü daha anlamlı ve bereketli kılma adına hiçbir zaman şarlar ne olursa olsun yolumuzdan dönmeyeceğiz. Üretme ve taş üstüne taş koyma adına, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla her geçen gün hizmet çıtamızı kalitesiyle ve erişilebilirlik anlayışıyla daha yukarılara taşıyacağız. Biraz önce ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikteydik. Her ilçemize hamdolsun spor alanında farklı imkanları sunduk. Yine yeni imkanları sunma arayışındayız. Herbiriyle ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. İnşallah gençlik merkezleriyle, futboluyla, farklı branşlarıyla, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize kadar her türlü hizmeti ve imkanı daha yukarılara taşımanın müjdesini belirtmek istiyorum."

Açılan merkezin Kırıkkale'nin gençlerine, kadınlarına büyük hizmetler vereceğini ve marka kent olunması yolunda katkı sağlayacağını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bu koşullara rağmen Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni hizmete açtık. Pandemiyi insanlık olarak hayırlı bir şekilde atlatır atlatmaz, bu merkezimiz yüzde 100 kapasite ile gece gündüz hizmet politikasıyla Kırıkkale'nin tüm gençlerine, çocuklarına, tüm halkına en güzel şekilde hizmet verecek. Kültürel ve sanatsal anlamdaki faaliyetleriyle, atölyeleriyle, kitap kahvesiyle pek çok alanda çalışmaları burada gerçekleştireceğiz. Değerli gençler bu mekanlar sizin mekanlarınız. Kapıyı çalmanıza gerek kalmaksızın buraları en güzel şekilde değerlendirmeniz lazım."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ile Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından merkezi gezen Kasapoğlu, çıkışta gençlerle fidan dikti.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret eden ve esnaf ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'na geçti.

Kasapoğlu, yol boyunca esnaf ve vatandaşlara kitap dağıttı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Fikirtepe'de elimizi taşın altına koyduk
23 Kasım 2020 16:15		 At arabasını kaldırıma bıraktı, cezayı yedi
23 Kasım 2020 16:05
Karantinadaki vatandaş evinden çıkan çöplerle böyle uyardı
23 Kasım 2020 15:23		 İstanbul için su alarmı! Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
23 Kasım 2020 15:08
Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa edilecek
23 Kasım 2020 15:04		 Öğretmenlik mezunu, fatura ödememenin formülünü buldu
23 Kasım 2020 10:29
Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi
22 Kasım 2020 22:43		 Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı
22 Kasım 2020 22:06
Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı
22 Kasım 2020 21:16		 'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
22 Kasım 2020 21:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Otomobil istinat duvarına çarptı: Biri bebek 2 ölü18:43 - Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı18:39 - Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu18:35 - Genç öğretmen koronavirüse yenik düştü18:31 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:27 - Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18:18 - Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın18:12 - Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı18:03 - Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum17:56 - 90 bin TL'ye aldı, önü 2013 model, arkası bilinmiyor17:51 - Hukuk dışı arama yapılan geminin şirketi: 16 saat silahlı arama yapıldı17:48 - Çeyrek altın 765,00 TL'ye yükseldi
17:37 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası17:31 - Dolar, yeniden 8 TL'ye yaklaştı17:30 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:22 - Karı koca çifti darp edip polislere saldıran 4 kişi tutuklandı17:13 - Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
17:07 - Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elmalı kurabiye 2
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 4
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 3
yağmurlu havadaki maçı izlemek 2
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 4
diyet muhabbetleri 3
defter tasdik ücreti 2
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
SON İLANLAR
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
TBMM 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam