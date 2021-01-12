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Körkün Kanyonu macerası

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı...
 12 Ocak 2021 00:10
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Körkün Kanyonu macerası

Ülkemizin doğal çeşitlilik açısından en zengin şehirlerinden biri olan Adana her geçen gün yeni güzelliklerle anılmaya devam ediyor. Özellikle şehrin kuzey ilçelerindeki turizm her geçen gün daha da artmakta. Torosların doğu uçlarından uzanan dağlar Adana denilince akla gelen o sıcaktan ziyade daha serin bir doğal yaşam ortaya çıkarmakta ve bu doğa kanyonlar göller, nehirler ile daha da zenginleştirmekte. Çukurova'yı besleyen nehirlerin kaynağındaki güzelliklerden biri de Körkün Kanyonu. Adana'da pek de bilinmeyen bu kanyon ulaşımın zorluğu ile daha da güzel hale geliyor. Bu yazımızda Körkün Kanyonu hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizlere adım adım anlatacağız.

KÖRKÜN KANYONU NEREDE?

Körkün Kanyonu Adana'nın kuzey ilçelerinden biri olan Karaisalı'nın Dokuzoluk beldesi ile Çukur Beldesi arasında yer alıyor. Körkün Çayı'nın oluşturduğu bu güzellik, yolu birbirine bağlayan köprünün akış yönüne göre yukarısında yer alıyor. Eğer Körkün Kanyonuna gitmek isterseniz konum bilgilerine Körkün Şelalesi yazıp ulaşabilirsiniz. Eğer kanyonun içerisinde bir tur yapmak istiyorsanız mutlaka bu konuda deneyimli kişilerden "profesyonel" destek almalısınız.

KÖRKÜN KANYONUNA GİDİŞ PARKURU

Körkün Kanyonuna gitmek için öncelikle Körkün Çayının üzerindeki köprüye ulaşmanız gerekiyor. Ardından akış yönüne göre deresin solundan olacak şekilde köprünün yanındaki patikayı izlemeniz gerekiyor. Patikayı takip ederken çay sağınızda akıyor olmalı.

Bazı noktaları tepelerden akan sular sebebiyle çamurlu olabilen dikkatli gidilmesi gereken bir parkurdan yaklaşık 15-20 dakika kadar içeri giriyorsunuz. Sonrasında ise karşınıza iki büyük kayanın aralığıdaki sığlaşarak durgunlaşan derin bir alan geliyor.

Buradan öteye gitmek ise tamamen sizin yeteneklerinize bağlı olarak devam ediyor. Kendinize güvenirseniz kanyonu takip ederek yaklaşık 200 metre daha rahatça ilerleyebilirsiniz. Tabii yolun bu kısmında mutlaka suya girmeniz gereken kısımlar olacağını da belirtmek gerekiyor. Mevsimsel olarak su seviyesi değişeceği için şu anki anlattıklarımızın yaz ortasına göre anlatıldığını da söylememiz gerekiyor. Buradaki akıntının her noktasında her zaman güçlü olduğunu da uyarılarımıza eklememiz gerekiyor.

Gösterdiğimiz noktadaki yerden yaklaşık 200 metre sonrasında bir bent karşınıza geliyor. Buradan sonrasına devam edebilmek için ise dizlerinizin kuvvetli olması gerekiyor. Bu noktadan sonra akıntı kuvveti orta seviyeye çıkıyor ve sürekli olarak akıntıya karşı kontrollü bir şekilde akıntının az olduğu kenarlardan ilerlemeniz gerekiyor. Her geçtiğiniz alanda kayalardan çıkan sular sebebiyle gittikçe suyun daha da soğuyacağını unutmamanız gerekiyor.

Yukarıdaki fotoğrafın olduğu noktaya kadar gelebilirseniz şanslısınızdır. Fakat bu noktadan sonrasında işiniz şanstan daha fazlasına kalmakta. Bu noktada temel kanyon geçişi ve dağcılık bilgisi olmaksızın ilerlemeniz %99 oranında imkansız olmakta ve hayati tehlike bulunmakta. Kanyonun bu noktadan sonrasındaki akıntı kuvvetli, su derin ve kayalık oranı artmakta. Bu sebeple en ufak denge kaybınızda ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz. Eğer bu noktadan sonrasında size rehberlik edecek bir ekibiniz var ise kanyonun sonundaki büyük şelaleye ulaşacaksınız. Bu noktadan sonra değişen doğa içerisinde mağaralardan derin kaya diplerinden ve kuvvetli akıntılardan geçtiğiniz kısımlar bulunuyor.

KANYONA GİDECEKLER İÇİN TAVSİYELER

Kanyon geçişini yapmak isteyenler için bazı tavsiyelerde bulunmamız gezinizi daha da keyifli kılacaktır diye düşünüyoruz.

Yanınızda bulunması gerekenler;

- Deniz ayakkabısı(içine çorap giyilerek kullanılmalı) veya sandalet giyilmeli

- Su temasında zarar görebilecek şeyleri koyabileceğiniz su geçirmez bir ambalaj

- Kanyonda yorulacağınız için yanınıza enerjinizi yükseltecek yemekler alabilirsiniz

- Gün içerisinde güneş tepede olacağından şapka,buff veya uygun bir şey ile başınızı güneşten korumalısınız

- Cildiniz hassas ise güneş koruyucu kullanmalısınız

- Su geçirmez çanta

- Halat

- Olası yaralanmalara karşı ilk yardım malzemesi

KÖRKÜN KANYONU'NA ÇEVRESİNDEKİ İMKANLAR

Eğer Körkün Kanyonuna gidecekseniz yol üzerinde Karaisalı ilçe merkezi dışında herhangi bir alışveriş imkanı bulunmuyor. Kanyon herhangi bir kontrole ve biletlemeye de dahil değil. Bölgeye giderken bütün ihtiyaçlarınız yanınızda olması gerekiyor. Bu bölgeye gelen toplu taşıma da ne yazık ki bulunmuyor. Toplu taşıma ile ulaşabileceğiniz en yakın nokta ise Karaisalı ilçe merkezi.

Körkün Kanyonu çevresinde görülebilecek yerler ise şöyle;

- Dokuzoluk Çakıt Deresi

- Varda Köprüsü

- Kapıkaya Kanyonu

- Belemedik

KÖRKÜN KANYONU'NA NASIL GİDİLİR?

Körkün Kanyonu, Adana'nın Karaisalı ilçesinin 20 km kadar kuzeyinde Dokuzoluk istikametinde bulunuyor. Kanyon girişini bulmak için Körkün Şelalesi yazarak yol tarifi alabilirsiniz. Körkün Kanyonu'nun çevre illere olan uzaklıkları ise ;

- Adana 73 km

- Mersin 120 km

- Kayseri 300 km

- Niğde 170 km

- Gaziantep 290 km

- Ankara 490 km

- İstanbul 930 km

- İzmir 900 km
Memurlar.Net - Özel

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