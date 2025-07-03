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Buca'daki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili jandarma tarafından 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 20:55, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 21:25
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Buca'daki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Çeşme ver Ödemiş'te orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de bir yangın da Buca ilçesinde çıktı. Saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi Kaynaklar mevkiinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ederken, yangında dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

Bölgedeki bir yapımı devam eden bir inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ve jandarmada sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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