BIST 100 Endeksi Hafif Yükselişle 10.230 Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında hafif bir yükseliş eğilimi göstererek yüzde 0,02 değer kazanıp 10.230,08 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1,7 puan ve yüzde 0,02 artış kaydedildi. Toplam işlem hacmi ise 36,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Durum

En çok kazandıran sektör: Spor ( yüzde 3,25 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: İnşaat (yüzde 0,6)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları ve ABD'deki vergi tasarısına yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda.

Analistlerin Değerlendirmesi ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.



