Antalya'da SGK Rüşvet Operasyonu: Eski Müdür ve Müfettişler Yakalandı

Antalya'da SGK'da Rüşvet OperasyonuAntalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eski İl Müdürü S.E. ile kurumda görevli iki müfettiş, özel hastanelerden denetimlerdeki eksiklikleri görmezden gelmeleri karşılığında rüşvet talep ettikleri iddiasıyla suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında 90 bin Euro ile ele geçirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına rüşvet pazarlığını içeren ses kayıtları da girdi. Emniyetin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın Başlangıcı

Antalya'da SGK'ya yönelik rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturmada, eski SGK İl Müdürü S.E. ve kurumda görevli müfettişler E.Ö. ile M.A.B. suçüstü yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler, önceden seri numaraları alınmış 90 bin Euro ile gözaltına alındı.

Ceza Karşılığı Rüşvet Talebi

Soruşturma, kentte faaliyet gösteren özel bir hastanenin sahibi H.U.'nun, SGK müfettişlerinin denetim sırasında tespit ettikleri eksiklikleri görmezden gelmeleri karşılığında yüksek meblağda rüşvet istediklerini bildirmesiyle başladı. H.U., müfettişlerin 40-50 milyon TL'lik ceza keseceklerini belirttiklerini ve ardından devreye eski il müdürü S.E.'nin girerek kendisinden 120 bin Euro talep edildiğini iddia etti.

Operasyonla Suçüstü Yakalandılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan operasyonla S.E., E.Ö. ve M.A.B., rüşvet parası olarak kabul edilen 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı.

Ses Kayıtları Dosyada

Soruşturma dosyasına giren deliller arasında, eski SGK İl Müdürü S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları da bulunuyor. Kayıtlarda, S.E.'nin "Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Biz bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirim yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Gözaltılar ve Soruşturmanın Seyri

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesi bekleniyor.