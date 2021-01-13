1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden (21-50 kg/metrekare) meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 13 Ocak 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak yarın Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur olmak üzere Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Amasya ve Çarum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu'nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI: Bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden (21-50 kg/metrekare) meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
13 Ocak 2021 04:42		 Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı
13 Ocak 2021 04:39
Kemalpaşa Belediyesi'nin servis aracı kaza yaptı: 4 yaralı
13 Ocak 2021 04:37		 İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
13 Ocak 2021 01:09
Ankara ve 4 il kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
12 Ocak 2021 23:45		 Türkiye'deki insanların yüzde 64'ü 3 ayda bir kitap okuyor
12 Ocak 2021 23:41
Mağaradan çıkardığı yarasa gübrelerini 350 TL'den satıyor
12 Ocak 2021 23:00		 Motosikletli kuryeler salgın sürecinde yoğun mesaide
12 Ocak 2021 22:14
Danıştay eski başkanı Çırakman son yolculuğuna uğurlandı
12 Ocak 2021 22:05		 Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
12 Ocak 2021 22:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:39 - Beş yıl sonra Atina ile yeniden masaya oturuyoruz06:30 - Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı06:22 - ABD'de Pence, Trump'ı görevden almak için adım atmayacak06:11 - Aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı04:42 - Manisa'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi04:39 - Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı
04:37 - Kemalpaşa Belediyesi'nin servis aracı kaza yaptı: 4 yaralı03:47 - Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ile Artı İstihdam Teşviklerimizin tutarı arttı01:41 - Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Yebliğ yayımlandı01:33 - Sinovac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?01:25 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik01:20 - Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
01:17 - 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı01:09 - İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi00:33 - Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada00:10 - Niğde'nin yeni gözdesi... Gümüşler Manastırı00:06 - İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
00:04 - 13 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
İLİTAM okuyanlar muafiyetten yararlanamayacak
Niğde'nin yeni gözdesi... Gümüşler Manastırı
İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Yebliğ yayımlandı
Sinovac için farklı etkinlik oranlarının açıklanması nasıl yorumlanıyor?
13 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okyanus temizleme cihazı 1
Telegram VS Signal 2
adaçayı ve ebegümeci gargarası 2
yol tutması 2
araba fiyatları 1
ankaragücü 4
ev sahibinin enflasyon oranında zam yapması 3
telefon fiyatları 1
okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz 6
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
SON İLANLAR
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 2 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 30 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 7 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam