Konya'da fırtına çatı uçurdu, sobadan sızan gazdan 3 kişi zehirlendi
|13 Ocak 2021 10:58
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, fırtına 4 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmını yola uçurdu, bu sırada elektrik telleri koptu, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Şehir merkezinde akşam saatlerinden beri etkili olan fırtına, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısının bir bölümünün yola savrulmasına yol açtı. Büyük bir gürültüyle savrularak elektrik tellerini koparıp cadde üzerine düşen çatı, binanın altında park halinde olan 3 araca da hasar verdi. Çatının yola kayan ve düşme riski taşıyan diğer kısmı ise korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahalle de karanlıkta kaldı. Gürültüye uyanan apartman ve çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, olayın meydana geldiği caddeyi, çatının diğer bölümünün de düşmesi riskine karşı tedbir amaçlı her iki yönden şerit çekip duba koyarak trafiğe kapattı.
Üç kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına karbonmonoksit zehirlenmelerine de yol açtı. Beytepe Mahallesi'nde ikamet eden aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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