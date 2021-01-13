Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
|13 Ocak 2021 11:44
|+Aa- Yazdır
Dün gece saatlerinde 5 ilçede bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkların yakımı sırasında 8 bölgede yangın çıktı.
Tirebolu ve Espiye ilçelerinde gece saatlerinde çıkan yangın fırtınanın da etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı.
Espiye ilçesindeki orman yangını Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, bir dönümlük alan zarar gördü.
Kırsal alanda 6 ayrı bölgede çıkan yangınlar ekiplerce söndürülürken, Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyü ormanlık alandaki yangının devam ettiği, müdahalelerin sürdüğü öğrenildi.
Yapılan incelemede yangınlara sebebiyet verdikleri iddiasıyla 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Niğde'de FETÖ operasyonunda 17 kadın şüpheliden 5'i adliyede
13 Ocak 2021 11:57
|'ABD çalışma ziyareti listesindeki' eski emniyet müdürünün soruşturması tamamlandı
13 Ocak 2021 11:41
|HDP'li 9 milletvekili hakkında 'Kobani' fezlekesi hazırlanıyor
13 Ocak 2021 11:07
|PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
13 Ocak 2021 10:00
|Halen görevde polis ve öğretmen dahil 12 FETÖ gözaltısı
13 Ocak 2021 09:23
|'Mahrem imam' FETÖ'nün Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahalesini anlattı
13 Ocak 2021 08:50
|Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı
12 Ocak 2021 17:09
|Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ocak 2021 15:21
|Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı
12 Ocak 2021 15:13
|6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis
12 Ocak 2021 14:19