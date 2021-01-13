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Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
 13 Ocak 2021 11:44
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Giresun'da 8 ayrı bölgede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Dün gece saatlerinde 5 ilçede bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkların yakımı sırasında 8 bölgede yangın çıktı.

Tirebolu ve Espiye ilçelerinde gece saatlerinde çıkan yangın fırtınanın da etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı.

Espiye ilçesindeki orman yangını Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, bir dönümlük alan zarar gördü.

Kırsal alanda 6 ayrı bölgede çıkan yangınlar ekiplerce söndürülürken, Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyü ormanlık alandaki yangının devam ettiği, müdahalelerin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan incelemede yangınlara sebebiyet verdikleri iddiasıyla 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yangınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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