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Benzin, motorin ve LPG'de indirim

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; Benzin, motorin ve LPG'de indirim yapılacak. ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır.
 13 Ocak 2021 12:41
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Benzin, motorin ve LPG'de indirim

Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)

Benzin: 20 kuruş

Motorin: 25 kuruş

LPG Otogaz : 70 kuruş

Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır.
Memurlar.Net
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