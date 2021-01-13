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WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Kullanıcısı 500 milyona ulaştı

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanırken, Telegram kullanıcı sayısı son 72 saatte rekor kırarak, 500 milyona ulaştı.
 13 Ocak 2021 14:14
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WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Kullanıcısı 500 milyona ulaştı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

Değişikliğin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp'tan sanal göç eden binlerce kullanıcı Telegram'a yöneldi. Telegram dünya genelinde aktif kullanıcı sayısının 500 milyona yükseldiğini duyurdu.

SON 72 SAATTE 25 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram'a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp'in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, son 3 gündür Telegram kullanıcılarında yoğun bir artışa şahit olduklarını belirterek, "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık." ifadelerini kullandı.
DHA
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