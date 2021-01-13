Adana Kebap dünya listesinde 2'nci sırada
|13 Ocak 2021 23:15
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Medya takip kurumu Ajans Press, türk mutfağı ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi. Kurum, dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdığı tespit edildi. Adana kebap ile çıkan haber adedi ise 285 olurken, köfte ile alakalı 5 bin 593 haber olduğu kaydedildi.
Ajans Press'in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Böylelikle Türkiye'den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı saptanırken, birinci sıraya İtalya'dan Margherita pizzanın yerleştiği kaydedildi. İkinci sıraya ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap yerleşirken, üçüncü sırada Japonya'dan Ramen (Erişte) yer aldığı kaydedildi. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak görüldü.
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