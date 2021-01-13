1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde yazlıkları bulunan vatandaşlar, pandemi nedeniyle kışı da ilçede geçirmeyi tercih etti. Normalde kış aylarının sakin geçtiği ilçede, bu sene ise nüfus 4- 5 kat arttı. Kerpe Mahalle Muhtarı Ecevit Kaptan, "Kerpe'de önceden kışın yaklaşık 300 kişi kalırdı. Pandemi başlayınca bu sayı 700 çıktı. Şu anda ise yaklaşık bin 500 kişi kalıyor" dedi.
 13 Ocak 2021 23:27
+Aa- Yazdır
Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen ve yaz aylarında Mavi Bayraklı plajları dolup taşan Kandıra ilçesinde bu kışın olağandışı hareketlilik yaşanıyor. Geçmiş yıllarda kış aylarında sakin olan Kandıra'da, koronavirüs ve kısıtlamaların ardından yazlıkçılar evlerinde kalmayı tercih etti. İlçede yazlık evlerinde kalanların sayıları her geçen gün artmaya başladı. Büyük şehirlerde koronavirüs riski nedeniyle endişe yaşayanlar yazlık evlerine geldikten sonra kendilerini daha güvende hissediyor.

Kerpe Mahalle Muhtarı Ecevit Kaptan, "Pandemi sürecinden önce Kerpe bu kadar kalabalık olmuyordu. Pandemi süreci başlayınca insanlar daha çok yazlıklarda kalmayı tercih etti. Geçen sene pandemiden önce burada kalan kişi sayısı 300 civarındaydı. Bu sayı Pandemi başlayınca 700'e çıktı, şimdi ise ortalama bin 500 kişi var. Burası daha güvenli geliyor insanlara. Şehir ortamı kalabalık, burada belli saatlerde çıkma izni olduğu zaman yürüyüş yapabiliyorlar deniz kenarında, temiz hava alıyorlar. Kalabalık ortamlardan uzaklaşıyor insanlar, bu nedenle burayı tercih ediyorlar" dedi.

Kerpe'de vaka sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Müge Simay, "Bizim burada 3 yıldır yazlığımız var. Yaz aylarında geliyorduk ama ilk defa kışın geliyoruz. Herkes kendini büyükşehirlerden buraya attı, çünkü burada kalabalık yok, ortalık çok sakin. Herkes bence kendini burada güvende hissediyor. Koronavirüsten kaçtı herkes buraya geldi. İstanbul'da yaşıyoruz biz. Burada vaka sayıları çok az hatta neredeyse yok. O nedenle hem yaşlılar için hem de gençler için burası daha güvenli" diye konuştu.

İstanbul'da oturduğunu belirten Nurdan Özkoca ise birçok insanın bu sene yazlığında kaldığını belirterek, "Biz pandemi nedeniyle yazlığımızda yaşıyoruz. Okul da olmadığı için burada rahat bir şekilde kalabiliyoruz. Normal şartlarda kışın çok fazla gelmiyorduk, bu sene okul olmadığı için gelebildik. Hem koronavirüs vakalarından da uzaklaşmış olduk. Burası İstanbul'a göre çok daha güvenli. Ara sıra İstanbul'a gidip geliyoruz ama genel olarak buradayız. Komşularımız da burada, birçok insan bu sene yazlıklarında kalıyor. Hem doğa güzelliği de bize çok daha iyi geliyor" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görenler şaşkına döndü... Mezar başında keman çaldırdı
13 Ocak 2021 23:24		 Araştırma: Liseliler telefon bağımlısı
13 Ocak 2021 23:21
Prof. Dr. İlhan: Sokakların yıkanması doğru değil
13 Ocak 2021 23:18		 Adana Kebap dünya listesinde 2'nci sırada
13 Ocak 2021 23:15
Basit soruda elenince 'Bunu yayınlamayın' ricasında bulundu
13 Ocak 2021 22:45		 Ameliyatta unutulan 28 cm'lik katater operasyonla çıkarıldı
13 Ocak 2021 21:46
Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum
13 Ocak 2021 21:33		 Uzmanından filtreli maske uyarısı; ortama virüs yayıyor
13 Ocak 2021 21:19
Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
13 Ocak 2021 20:25		 Meteorolojiden iki bölgeye kar yağışı uyarısı
13 Ocak 2021 18:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:28 - Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi00:10 - Böyle bir güzellik yok... Yer köprü şelalesi00:05 - Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!00:01 - 14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:34 - Ankara'da 'gürültü yapma' kavgası: 4 kişi yaralandı23:27 - Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı
23:24 - Görenler şaşkına döndü... Mezar başında keman çaldırdı23:21 - Araştırma: Liseliler telefon bağımlısı23:18 - Prof. Dr. İlhan: Sokakların yıkanması doğru değil23:15 - Adana Kebap dünya listesinde 2'nci sırada23:12 - Kayseri-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı22:59 - Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale
22:56 - E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj22:54 - Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı22:45 - Basit soruda elenince 'Bunu yayınlamayın' ricasında bulundu22:41 - Sanayi üretiminden 'son çeyrekte toparlanma' sinyali22:22 - Emekli polisin silahla vurduğu genç yaralandı
22:18 - 'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!
Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
Böyle bir güzellik yok... Yer köprü şelalesi
14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarburma 1
10 ocak 2021 ankara depremi 1
yasin suresi 1
clans of clans 1
Sürüngen 3
eski penyeler 4
yeni konu 1
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
torf 2
pubg mobile 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam