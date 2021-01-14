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14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
 14 Ocak 2021 00:01
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14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde kafe, restoran, bar sahibi esnaf, çalışanları ve müzisyenlerle basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, Aralık 2020 dönemi konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın Karaçi kentinde Türkiye'nin yeni başkonsolosluk binasının açılışını gerçekleştirecek.

(Karaçi)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı "kaset kumpası" davasının görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak.

(Ankara)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "lastik park" spor sahası, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, protokol imza törenine katılacak.

(Siirt/12.30/13.30/14.00/14.30)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/18.45/İstanbul/20.45)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 10, 11 ve 14. haftalardan, Kırmızı Grup'ta 14. haftadan ertelenen 4 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin GSTV'de katılacağı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00)

***

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