Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
|14 Ocak 2021 00:28
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ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin azil kararı, senatodan üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi durumunda, Trump'un azli mümkün olabilecek.
100 üyeli Senato'da, 50 üye Cumhuriyetçi olduğu için, demokratların üçte iki çoğunluğa ulaşması mümkün görülmüyor
Aralık 2019 tarihinde de, ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azli ilgili maddeyi onaylamış ancak senatoda üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için Trump aklanmıştı.
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