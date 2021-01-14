Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"n) Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin" ibaresi "anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"e) Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması."

"(2) Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilir.

(3) Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorundadır.

(4) Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilir.

(5) Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB'a bildirmek zorundadır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığa" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya TÜRSAB'a" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararı,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı "Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev'i, Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği, Şirket Birleşmesi ve Şirket Bölünmesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ve yedinci fıkrasında yer alan "şirket birleşmesi" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya şirket bölünmesi" ibareleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "şirket birleşmesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya şirket bölünmesinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Acenta adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,"

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı "Şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi" olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "şirket birleşmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya şirket bölünmesi" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan "Birleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bölünme" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı "Zorunlu sigorta ve sözleşmeler" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunludur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentaları, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında istenilen nitelikleri bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sağlar."

MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.