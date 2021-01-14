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Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası

Akademisyenlere 2 bin liradan 20 bin liraya kadar değişen fiyatlarla tez yazıp ödev hazırlayan internet siteleri hakkında YÖK, kamu davaları açıyor. Türkiye'de bu yolla yılda 160 milyon lira "haksız kazanç kapısı" oluşturan en az 520 şirket bulunuyor.
 14 Ocak 2021 06:50
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Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası

Dirsek çürütmeden, 'azıcık' emekle "parayla kariyer"e ulaşmanın yolunu keşfedenler, son zamanlarda kendilerine haksız bir akademik kazanç sağlamaya başladı. Türkiye'de bu yolla, ekip kurarak parayla tez yazan en az 520 şirket var. 2 bin liradan 20 bin liraya kadar değişen ücretlerle tez yazan bu firmalar, yılda yaklaşık 160 milyon liralık gelir elde ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), paralı kariyerin akademi camiasında da uzun zamandır eleştiri konusu olması üzerine harekete geçti. YÖK, para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HAPİS CEZALARI YOLDA

Şikayet dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan destek alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede, paralı tez ve ödevlerin dışında ayrıca çevrim içi sınavlara müdahil olduğu belirtilen internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi. Tezlerin iptalinin yanı sıra hapis ve para cezaları da öngörülebiliyor. "Dolandırıcılık"tan 1 yıldan 5 yıla, "nitelikli dolandırıcılık"tan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları söz konusu.

Sadece YÖK'ün etra-fında 11 tane parayla tez yazan şirket var

FİYATLAR LİSANA GÖRE ARTIYOR

İnternetten arama yapıldığında bu işleri yapan sitelerin bütün bilgileri apaçık ortada. YÖK'ü merkeze alan 10 km çaplı bir çember çizerseniz, bu çemberin içine parayla tez ve makale yazan en az 11 şirket düşüyor. Tez yazan işletmelerden birini öğrenci gibi aradık. İsmini vermek istemeyen site yöneticisine "Tezleri nasıl yazıyorsunuz?" diye sorduk. Aldığımız cevap şöyle: Üniversitelerde alanında uzman pek çok isimle çalışıyoruz. Fiyatlar, ilden ile, üniversiteden üniversiteye değişiyor. Öğrenci ile aramızda anlaşma ve parayı konuştuktan sonra çalışmalara başlıyoruz. Tez hizmetimiz iki türlü: İlki yüksek lisans, diğeri doktora tezi. Tezler teslim edilmeden önce, tezi yazdıran öğrenci ile hoca arasında birkaç defa etkileşim oluyor. Soru işaretleri tamamen ortadan kalkıyor. Beklenen fiyata göre yorumlar yapıyoruz, yapacağımız işi anlatıyoruz. Tezleri İngilizce yazdırmak isteyen de oluyor, o zaman fiyat artmaya başlıyor.

Puding yapmak gibi: Biraz veri, biraz analiz

Parayla tez yazan bir şirketin sosyal medya paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı: Tez yazmak, puding yapmak gibidir... Biraz literatür, biraz veri analizi, biraz tartışma, sonuç. Sonra koy tabağa, at jürinin önüne.

YÖK Başkanı Saraç: Asla müsamaha yok!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada, yasal sürecin başlatıldığını belirterek "Yeni YÖK olarak, akademiyi zehirleyen bu yasa dışı durumlara karşı hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" dedi.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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