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Suç ortağı anne, cinayete onay vermiş

8 yaşındaki Eylül'ü öldüren Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet, annesi Huriye Koçyiğit'e ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Gerekçeli kararda, katilin, çocuğu cinsel istismarı gizlemek için öldürdüğü, suç ortağı annesinin de cinayete onay verdiği belirtildi.
 14 Ocak 2021 08:41
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Suç ortağı anne, cinayete onay vermiş

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ankara Polatlı'da 22 Haziran 2018'de kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet, annesi Huriye Koçyiğit'e ise 15 yıl 10 ay verilen hapis cezasının gerekçesi, küçük kızın yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Gerekçede Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kandırarak evlerinin bahçesine götürdüğü ve cebir kullanarak cinsel istismarda bulunduğu, olay yerinden kaçan küçük kızın köy meydanına indiği belirtildi. Bu sırada Eylül'ün ailesinin çocuklarını aramaya başlaması üzerine katilin annesi Huriye Koçyiğit'in de onayını alarak Eylül'ü bulup öldürmeye karar verdiği kaydedildi. Köy meydanında tedirgin dolaşan Eylül'ün Uğur Koçyiğit ile karşılaşınca kaçmaya başladığı aktarılan gerekçede, sanığın küçük kızı yakalayarak zorla arabasına bindirdiği ve ardından öldürerek gömdüğü ifade edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın gerekçesine göre, olay tarihinde Eylül, kuzenleriyle sanığa ait bahçeye giderek Uğur Koçyiğit'e oyun oynamak için çocuklarını sordu. Koçyiğit ise çocukları gelmeyecek olmasına rağmen Eylül'ü "5 - 10 dakikaya gelirler" diyerek kandırdı. Bir bahane ile Eylül'ün kuzenlerini bahçeden uzaklaştıran sanık, daha sonra küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

Yakalayıp araca bindirdi

Küçük kız ardından Koçyiğit'ten kurtulup köy meydanına indi. Bu sırada Eylül'ü aramaya başlayan babası İbrahim Yağlıkara, önce Huriye Koçyiğit'e, ardından Uğur Koçyiğit'e Eylül'ü sordu. Koçyiğit ise Eylül'ü görmediğini söyledi. Ailesinin küçük kızı aramaya başlamasının ardından paniğe kapılan Uğur Koçyiğit, cinsel istismarın ortaya çıkacağını düşündü. Bu nedenle Eylül'ü öldürmeye karar veren Koçyiğit, bu kararını annesiyle paylaştı. Anne Huriye Koçyiğit de oğlunun küçük kızı öldürme kararına destek verdi. Uğur Koçyiğit, arabasıyla köy meydanına çıkarak Eylül'ü aramaya başladı. Küçük kız, Koçyiğit'i görünce kaçtı ama kurtulamadı. Koçyiğit, Eylül'ü zorla aracına bindirip arka koltuğa yatırdı. Yüzükbaşı yol ayrımında Eylül'ü öldürüp bir direğin dibine gömdü. Ardından köye dönüp Eylül'ü arama çalışmalarına katıldı. Olay çözülünce de tutuklandı.

Yanlış yönlendirdi

Ankara Polatlı'da Haziran 2018'de kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları sırasında küçük kızın ailesinin yanında bulunan katilin annesi Huriye Koçyiğit, aramada köpek kullanılacağını öğrenince paniğe kapıldı. Anne Koçyiğit önce oğlu Uğur'u arayarak durum hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise dikkati başka yöne çekmek için Eylül'ün "Köye gelen Çingeneler tarafından kaçırılmış olabileceğini" söyledi.
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