O ilde, mutasyona uğramış koronavirüs görüldü

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu belirtilen mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü Kilis'te de bir kişi de tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen şahıs, KYK yurdura yerleştirilerek izole edilirken, son süreçte 4 kişinin daha ambulansla yurda getirilerek karantina altına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji referans laboratuvarına gönderilmektedir. Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca, İlimizde mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka ile teması olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izolasyon altına alınmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar vermiştir."