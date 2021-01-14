Çeyrek altın ne kadar?

WHATSAPP ETKİSİ: TELEGRAM REKOR KIRDI Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar sonrası pek çok kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. O uygulamalardan birisi olan Telegram kullanıcı sayısında rekor kırdı.