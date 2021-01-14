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Bursa'nın su rezervi 110 güne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son bir haftadır yaşanan yağışlarla birlikte Bursa'nın barajlarındaki rezervin şehrin 110 günlük su ihtiyacını karşılayacak hale geldiğini belirterek, yarından itibaren yoğun kar yağışı beklentisi olduğunu hatırlattı.
 14 Ocak 2021 15:37
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Bursa'nın su rezervi 110 güne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son bir haftadır yaşanan yağışlarla birlikte Bursa'nın barajlarındaki rezervin şehrin 110 günlük su ihtiyacını karşılayacak hale geldiğini belirterek, yarından itibaren yoğun kar yağışı beklentisi olduğunu hatırlattı.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iklim değişikliği ve kuraklığın kendilerinin de gündeminde olduğunu kaydederek, "2 yıldır iklim değişikliği ve kuraklık konusunu konuşur olduk. Hayat kaynağımız su her zamankinden değerli oldu. Son 30 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı, son 100 yılın en kurak 5.mevsiminin yaşandığını DSİ kayıtlarından görüyoruz. İklim değişikliği ve kuraklıkla alakalı Bilim Kurulu'nu teşekkül ettirdik. Valimiz başta olmak üzere iki üniversiteden hocalarımızla akademik odalarla beraber ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İkinci üçüncü toplantıları gerçekleşecek. Allaha hamdolsun iki gündür yağışlar iyi gidiyor. Yarından itibaren yoğun kar yağışı beklentisi var. Şu anda sabah aldığımız verilere göre 110 günlük suyumuzun bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Senenin bütünde anormal sıkıntı asla yaşamadık. Su kesintilerine maruz kalmadık." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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