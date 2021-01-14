THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.
|14 Ocak 2021 18:39
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Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'un yayınladığı verilere göre, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
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