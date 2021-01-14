1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde geçen yıl uzaktan alışveriş şikayetlerinin önceki yıla göre arttığını bildirdi.
 14 Ocak 2021 20:40
+Aa- Yazdır
Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, 2020 yılında koronavirüs tedbirleri kısıtlaması nedeniyle vatandaşların uzaktan alışverişe yöneldiğini söyledi.

Şahin, uzaktan satışlarda zaman zaman kumaş, kağıt parçası, oyuncak, salatalık gibi ürünlerin tüketiciye gönderildiğine ve insanlarla adeta dalga geçildiğine dikkati çekti.

Vatandaşın sosyal medyadaki satıcıyı bulmasının zor olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hakem heyetine şikayet ediliyor, hakem heyeti o satıcıya savunma gönderiyor, 'cevap yok, yerinde bulunamadı' deniliyor. Vatandaş alışveriş yaparken ödeme seçeneğini kapıda yapacak. Yani kargoya ödediğimiz zaman bir muhatabınız var. Sebep belirtmeden uzaktan satıştan 14 gün içinde vazgeçebiliriz. Bu durumlarda ürün gelmiyorsa, yanlış ürün geliyorsa, hemen kargo aleyhine 'Biz parayı kargoya ödedik, uzaktan alışverişten vazgeçtik, paramızı istiyoruz' deriz ve parayı kargodan alırız. Bu, tüketiciyi kurtarır."

"Şeffaf poşet" önerisi

Tüketiciler Birliğine 2020'de gelen şikayetlerin arttığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Uzaktan satışlarla ilgili 2019'da 696, 2020'de 1712 şikayet gelmiş. Bunlar bize sadece yazılı olarak gelen şikayetler, sözlü gelen de çok şikayet var. Tüketicinin, satıcıyı da rahatlatacağı bir formül var aslında. Biz bu formülü öneriyoruz. Satıcı, doğru çalıştığını gösterecek, şeffaf poşet uygulamasını sunacak, tüketici dilerse şeffaf poşet tercih edecek, dilerse kapalı poşet tercih edecek. Şeffaf poşette geldiği zaman satıcı şunu demek ister aslında, 'Ben satışıma güveniyorum, sana şeffaf bir şekilde istediğin ürünü gönderiyorum.' Şeffaf poşete bakar tüketici, ürününü görür, gönül rahatlığıyla alır."

Vatandaşlar gibi kargo çalışanlarının da zaman zaman mağdur olduğunu anlatan Şahin, geçen hafta Kayseri'de bir kargocunun, istenilen ürünün gelmemesi nedeniyle sorun yaşandığını söyledi.

Tüketicinin kargoyu açma talebini kargocunun reddettiğini belirten Şahin, "Kargocu kendine verilen talimat doğrultusunda parayı almadan poşeti açamayacağını belirtiyor. Vatandaş parayı veriyor kargocuya ama kargocuyu göndermiyor, 'Bir açayım, poşete bakayım' diyor. Açıp bakınca içinde sahte parçalar çıkıyor, istediği ürün olmadığını anlıyor. Kargocudan parayı geri istiyor. Kargocu parayı veremez fakat ne yapıyor vatandaş, kargocuyu dövüyor. Burada kargocunun bir suçu yok. Karakolluk oluyorlar. Şu anda o vatandaş suçlu duruma düştü, aslında haklıyken haksız duruma düştü." ifadelerini kullandı.

Uzaktan satışlarda kapıda ödeme yapılmasını öneren Şahin, olumsuz durumla karşılaşıldığında hakem heyetine başvuruda bulunulup, ürünün bedelinin kargo şirketinden alınabileceğini kaydetti.

Şahin, kanunun tüketiciden yana olduğunu belirterek, ücretin en geç 6 ay içinde geri alınabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli'
14 Ocak 2021 10:39		 Bayındır Memur-Sen, Soylu'dan AFAD için istihdam talep etti
13 Ocak 2021 17:41
Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti
13 Ocak 2021 12:51		 Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'WhatsApp' uyarısı
13 Ocak 2021 11:32
İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı
12 Ocak 2021 20:32		 11. 'İbrahim Keresteci Basın Ödülleri' sahiplerini buldu
11 Ocak 2021 11:13
Yerli ürünler, dizi ve filmlerde tanıtılsın önerisi
10 Ocak 2021 10:56		 'Ortaokullarda notla değerlendirme kararı gözden geçirilmeli'
09 Ocak 2021 23:15
Kızılay'dan, 'yardımların satıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
09 Ocak 2021 16:21		 TGK, basın mensuplarının aşılamada öncelikli olmasını istedi
08 Ocak 2021 14:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - 'Peçe ve çarşaf yasak' diyen öğretim üyesine soruşturma22:01 - İklim değişikliği çocukların günlük besin çeşitliliğini azaltıyor22:00 - 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunlu oluyor21:44 - Hatay'daki içme suyunun zehirli olduğu iddiasını yalanladı21:30 - Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı21:17 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
21:06 - Polisin kafasını telsizle ezmişti! Ağır Cezada yargılanacak21:04 - Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi20:58 - FETÖ'den gözaltına alınan 8 öğretmen itirafçı oldu20:57 - Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması20:55 - 'Yavşak' sözü mahkemelik oldu, son noktayı Yargıtay koydu20:49 - 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Kovid-19 aşısı vuruldu
20:46 - Düşük faizli kredi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu20:41 - Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak20:40 - Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı20:38 - PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı20:36 - Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı
20:34 - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek
Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
4 il için kar yağışı uyarısı
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eti karam gurme 1
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 1
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 3
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 4
yoğurtlu 2
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
göç 1
Emoji 1
hayaller van persie gerçekler tam tersi 1
kundak 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam