Görev sırasında rahatsızlanan kurmay yarbay şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
|14 Ocak 2021 22:12
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Covid-19 aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak?
14 Ocak 2021 23:47
|Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
14 Ocak 2021 23:10
|Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı
14 Ocak 2021 21:30
|Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
14 Ocak 2021 20:34
|Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri
14 Ocak 2021 20:29
|MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
14 Ocak 2021 20:18
|Devlet desteğiyle dikilen lavantalar geçim kaynağı oldu
14 Ocak 2021 19:41
|İl Sağlık Müdürü: Merdiven çıkmakta halen zorlanıyorum
14 Ocak 2021 19:40
|Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu
14 Ocak 2021 19:39
|Aldığı aracın ağır hasarlı olduğu satarken ortaya çıktı
14 Ocak 2021 19:29