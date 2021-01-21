Antalya'da FETÖ operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.
|21 Ocak 2021 13:12
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi. İfade işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü salıverildi.
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