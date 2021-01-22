Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.