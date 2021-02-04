Gram gram fırsatçılığa geçit yok

Maliyetin üzerinde zam yapanlar, aleni zam yerine gramaj hilesine başvurmayı son yıllarda alışkanlık haline getirdi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından 5 litre olarak alışageldiğimiz ayçiçek yağını 4 litre olarak raflarda görmeye başladık. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı. Buna karşı Ticaret Bakanlığı 'kilogram fiyatı' yazılması mecburiyeti getirdi ama bu da fırsatçıları durdurmadı ve sonunda "gram gram hile" davranışında bulunanlara cezai yaptırım geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'ye yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi. Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.

KİM, NELER YAPIYOR?