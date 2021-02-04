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Gram gram fırsatçılığa geçit yok

5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. Fırsatçılar aleni zam yapmak yerine gramajla oynadı ama Ticaret Bakanlığı bu oyuna darbe vuracak ceza başlattı.
 04 Şubat 2021 07:25
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Gram gram fırsatçılığa geçit yok

Maliyetin üzerinde zam yapanlar, aleni zam yerine gramaj hilesine başvurmayı son yıllarda alışkanlık haline getirdi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından 5 litre olarak alışageldiğimiz ayçiçek yağını 4 litre olarak raflarda görmeye başladık. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı. Buna karşı Ticaret Bakanlığı 'kilogram fiyatı' yazılması mecburiyeti getirdi ama bu da fırsatçıları durdurmadı ve sonunda "gram gram hile" davranışında bulunanlara cezai yaptırım geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'ye yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi. Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.

KİM, NELER YAPIYOR?

  • Kuruyemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi.
  • Ayçiçek yağının 5 litre olarak bilinen ambalajları 4 litreye düştü.
  • Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.
  • Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi.
  • Çayda 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan paketlerde 900 gramlık uygulama başladı.
  • 1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.
İhlas Haber Ajansı
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