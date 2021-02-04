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Ak Parti ve MHP yeni anayasa için harekete geçiyor

AK Parti ve MHP yol haritasını belirliyor. Buna göre iki parti, 10 gün içinde hukukçulardan bir heyet oluşturacak
 04 Şubat 2021 11:37
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Ak Parti ve MHP yeni anayasa için harekete geçiyor

AK Parti yeni anayasa için çalışmalara başlıyor. Yol haritasına göre AK Parti, MHP ile hukukçu vekillerden bir heyet oluşturacak. Heyetteki isimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli karar verecek. Heyet 10 gün içinde netleşecek. Anayasa 6 ayda yazılacak.

PARTİ GRUPLARINA SUNULACAK

AK Parti, teklife ilişkin muhalefetin önerilerini almak üzere parti gruplarını ziyaret edecek ve önerilere göre revizeler yapılacak. Teklif daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak, oradan Anayasa Komisyonu'na gönderilecek. Komisyon, teklifin tüm maddeleri ve genelini görüşecek. Anayasanın Komisyon'da kabul edilmesi halinde teklif, Genel Kurul'a inecek. Teklifin görüşmelerinde her bir maddenin referanduma gitmeden kabulü için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Her bir madde için 360-400 arasında oy alınabilirse, teklif referanduma götürülebilecek. 360'ın altında kalması durumunda görüşülen madde düşecek. Her bir maddenin yeterli oyu alarak kabul edilmesi halinde yeni anayasanın geneli oylanacak. 360 "evet" oyu çıkarsa anayasa Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Erdoğan, teklifi halkın onayına sunacak. Halktan yüzde 50'nin üzerinde "evet" gelirse anayasa yürürlüğe girecek.

OYLAMADAKİ GİZLİ 'EVET' REFERANDUMA GÖTÜRÜR

Yeni anayasa tartışmalarıyla beraber muhalefet, Cumhur İttifakı'nın anayasayı referanduma götürmek için yeterli sayıda olmadığını ifade etti. Mevcut durumda AK Parti'nin 289, MHP'nin 48 ve BBP'nin 1 milletvekili bulunuyor. Bu durumda Cumhur İttifakı'nın hiç fire vermeyeceği şeklinde bir hesaplama yapılsa dahi, toplam oyu 338'e ulaşıyor ve referandum için gerekli olan 360 oya ulaşamıyor.

Akşam'dan Yelda Gökdağ ve Osman Nuri Cerit'e konuşan AK Parti'li kaynaklar, teklif üzerinde yapılacak gizli oylamanın durumu değiştirebileceği görüşünü savundu.


KEŞKE MUHALEFETLE YAPABİLSEK AMA OLMAZ

AK Parti kaynakları, yeni anayasanın muhalefet ile birlikte yapılması ihtimalini gözden geçirdiklerini belirtti. Kaynaklar, CHP'nin olası itirazlarının süreci çıkmaza sokma ihtimali olduğunu belirterek, "Keşke tüm partiler bir araya gelsek ve ortak bir Anayasa çıkarsak... Ama biliyoruz ki, CHP her şeye itiraz edecek..." dedi.
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