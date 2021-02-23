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Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış hamile kadınların ürettiği antikorun plasenta yoluyla bebeğe geçebileceği ortaya konuldu.
23 Şubat 2021 12:35
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Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York'ta Kovid-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi.

Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78'inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce Kovid-19 ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58'inin asemptomatik olduğu bildirildi.

- Antikor, anneden plasenta yoluyla transfer edildi

Uzmanlar, Kovid-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, Kovid-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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