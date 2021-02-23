Başkentte 326 eğitim tesisinin açılışı yapılacak
Ankara Valisi Vasip Şahin, 326 eğitim tesisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışının yapılacağını bildirdi.
|23 Şubat 2021 19:34
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Şahin, 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin saat 13.00'te açılışının yapılacağını belirtti.
Vali Şahin, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, video konferans yöntemiyle üç ayrı noktadaki okullarımıza bağlanarak toplu açılışları yapılacak olan 326 eğitim tesisi Ankara'ya hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
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