MBSTS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 DİB-MBSTS bugün yapıldı. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|27 Şubat 2021 16:15
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2020 yılında yapılması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı bugün itibariyle yapıldı.
Sınav saat 14.45'de başladı. Toplamda 90 dakika sürdü.
Adaylara 60 soru soruldu.
Sona eren DİB-MBSTS sorularını adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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