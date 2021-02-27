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MBSTS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 DİB-MBSTS bugün yapıldı. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 27 Şubat 2021 16:15
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MBSTS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

2020 yılında yapılması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı bugün itibariyle yapıldı.

Sınav saat 14.45'de başladı. Toplamda 90 dakika sürdü.

Adaylara 60 soru soruldu.

Sona eren DİB-MBSTS sorularını adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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