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Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 ilde destek personeli (hizmetli) almak için ilana çıktı
 01 Mart 2021 14:13
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Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli (hizmetli) alacak.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2021.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlana ait detaylar için tıklayınız

Memurlar.Net
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